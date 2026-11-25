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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 81
Ash-Shu'ara
81
26:81
والذي يميتني ثم يحيين ٨١
وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ ٨١
وَٱلَّذِي
ﳄ
يُمِيتُنِي
ﳅ
ثُمَّ
ﳆ
يُحۡيِينِ
ﳇ
٨١
ﳈ
Colui Che mi farà morire e mi ridarà la vita;
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Tafsir Fathul Majid
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