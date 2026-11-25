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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 80
Ash-Shu'ara
80
26:80
واذا مرضت فهو يشفين ٨٠
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ٨٠
وَإِذَا
ﲿ
مَرِضۡتُ
ﳀ
فَهُوَ
ﳁ
يَشۡفِينِ
ﳂ
٨٠
ﳃ
Colui Che, quando sono malato
1
, mi guarisce,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.