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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 79
Ash-Shu'ara
79
26:79
والذي هو يطعمني ويسقين ٧٩
وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ ٧٩
وَٱلَّذِي
ﲺ
هُوَ
ﲻ
يُطۡعِمُنِي
ﲼ
وَيَسۡقِينِ
ﲽ
٧٩
ﲾ
Colui Che mi nutre e mi dà da bere,
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Tafsir Fathul Majid
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