Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 77
Ash-Shu'ara
77
26:77
فانهم عدو لي الا رب العالمين ٧٧
فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّۭ لِّىٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٧٧
فَإِنَّهُمۡ
ﲮ
عَدُوّٞ
ﲯ
لِّيٓ
ﲰ
إِلَّا
ﲱ
رَبَّ
ﲲ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲳ
٧٧
ﲴ
Essi sono tutti miei nemici, eccetto il Signore dei mondi,
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.