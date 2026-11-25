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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 76
Ash-Shu'ara
76
26:76
انتم واباوكم الاقدمون ٧٦
أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ٧٦
أَنتُمۡ
ﲪ
وَءَابَآؤُكُمُ
ﲫ
ٱلۡأَقۡدَمُونَ
ﲬ
٧٦
ﲭ
sia voi che i vostri lontani antenati?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.