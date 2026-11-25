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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 75
Ash-Shu'ara
75
26:75
قال افرايتم ما كنتم تعبدون ٧٥
قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ٧٥
قَالَ
ﲤ
أَفَرَءَيۡتُم
ﲥ
مَّا
ﲦ
كُنتُمۡ
ﲧ
تَعۡبُدُونَ
ﲨ
٧٥
ﲩ
Disse: «Avete ben riflettuto su ciò che avete adorato
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Tafsir Fathul Majid
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