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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 73
Ash-Shu'ara
73
26:73
او ينفعونكم او يضرون ٧٣
أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ٧٣
أَوۡ
ﲘ
يَنفَعُونَكُمۡ
ﲙ
أَوۡ
ﲚ
يَضُرُّونَ
ﲛ
٧٣
ﲜ
Vi giovano o vi recano danno?».
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.