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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 58
Ash-Shu'ara
58
26:58
وكنوز ومقام كريم ٥٨
وَكُنُوزٍۢ وَمَقَامٍۢ كَرِيمٍۢ ٥٨
وَكُنُوزٖ
ﳔ
وَمَقَامٖ
ﳕ
كَرِيمٖ
ﳖ
٥٨
ﳗ
tesori e graziose dimore.
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Tafsir Fathul Majid
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