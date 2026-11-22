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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 53
Ash-Shu'ara
53
26:53
فارسل فرعون في المداين حاشرين ٥٣
فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَـٰشِرِينَ ٥٣
فَأَرۡسَلَ
ﲼ
فِرۡعَوۡنُ
ﲽ
فِي
ﲾ
ٱلۡمَدَآئِنِ
ﲿ
حَٰشِرِينَ
ﳀ
٥٣
ﳁ
Faraone mandò messi in tutte le città:
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Tafsir Fathul Majid
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