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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 40
Ash-Shu'ara
40
26:40
لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين ٤٠
لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا۟ هُمُ ٱلْغَـٰلِبِينَ ٤٠
لَعَلَّنَا
ﱁ
نَتَّبِعُ
ﱂ
ٱلسَّحَرَةَ
ﱃ
إِن
ﱄ
كَانُواْ
ﱅ
هُمُ
ﱆ
ٱلۡغَٰلِبِينَ
ﱇ
٤٠
ﱈ
così da poter seguire i maghi, se saranno vincitori?».
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.