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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 35
Ash-Shu'ara
35
26:35
يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون ٣٥
يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِۦ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ٣٥
يُرِيدُ
ﲺ
أَن
ﲻ
يُخۡرِجَكُم
ﲼ
مِّنۡ
ﲽ
أَرۡضِكُم
ﲾ
بِسِحۡرِهِۦ
ﲿ
فَمَاذَا
ﳀ
تَأۡمُرُونَ
ﳁ
٣٥
ﳂ
vuole cacciarvi dalla vostra terra con la sua magia. Ebbene, che cosa deliberate?».
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.