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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 34
Ash-Shu'ara
34
26:34
قال للملا حوله ان هاذا لساحر عليم ٣٤
قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُۥٓ إِنَّ هَـٰذَا لَسَـٰحِرٌ عَلِيمٌۭ ٣٤
قَالَ
ﲲ
لِلۡمَلَإِ
ﲳ
حَوۡلَهُۥٓ
ﲴ
إِنَّ
ﲵ
هَٰذَا
ﲶ
لَسَٰحِرٌ
ﲷ
عَلِيمٞ
ﲸ
٣٤
ﲹ
Disse [Faraone] ai notabili che lo attorniavano: «È davvero un mago sapiente,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.