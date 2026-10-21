Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 221
Ash-Shu'ara
221
26:221
هل انبيكم على من تنزل الشياطين ٢٢١
هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَـٰطِينُ ٢٢١
هَلۡ
ﲕ
أُنَبِّئُكُمۡ
ﲖ
عَلَىٰ
ﲗ
مَن
ﲘ
تَنَزَّلُ
ﲙ
ٱلشَّيَٰطِينُ
ﲚ
٢٢١
ﲛ
«[Volete che] vi indichi quelli sui quali scendono i diavoli?
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.