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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 218
Ash-Shu'ara
218
26:218
الذي يراك حين تقوم ٢١٨
ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ٢١٨
ٱلَّذِي
ﲇ
يَرَىٰكَ
ﲈ
حِينَ
ﲉ
تَقُومُ
ﲊ
٢١٨
ﲋ
che ti vede quando ti alzi [per l’orazione],
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.