آیت 216 فَاِنْ عَصَوْکَ فَقُلْ اِنِّیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ”سورۃ الکافرون میں بھی اسی طرح دو ٹوک انداز میں حکم دیا گیا ہے : قُلْ یٰٓاَیُّہَا الْکٰفِرُوْنَ۔ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ۔ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآاَعْبُدُ ”آپ ﷺ کہہ دیجیے کہ اے کافرو ! میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو۔ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں“۔ اور پھر آخر میں بہت واضح طور پر اعلان براءت کردیا گیا : لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ ”تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔“