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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 205
Ash-Shu'ara
205
26:205
افرايت ان متعناهم سنين ٢٠٥
أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَـٰهُمْ سِنِينَ ٢٠٥
أَفَرَءَيۡتَ
ﳏ
إِن
ﳐ
مَّتَّعۡنَٰهُمۡ
ﳑ
سِنِينَ
ﳒ
٢٠٥
ﳓ
Non vedi che, se concedessimo loro di godere per anni,
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Tafsir Fathul Majid
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