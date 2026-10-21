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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 202
Ash-Shu'ara
202
26:202
فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون ٢٠٢
فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةًۭ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠٢
فَيَأۡتِيَهُم
ﳁ
بَغۡتَةٗ
ﳂ
وَهُمۡ
ﳃ
لَا
ﳄ
يَشۡعُرُونَ
ﳅ
٢٠٢
ﳆ
che giungerà loro all’improvviso, senza che se ne accorgano.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.