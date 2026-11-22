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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 20
Ash-Shu'ara
20
26:20
قال فعلتها اذا وانا من الضالين ٢٠
قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذًۭا وَأَنَا۠ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ٢٠
قَالَ
ﱁ
فَعَلۡتُهَآ
ﱂ
إِذٗا
ﱃ
وَأَنَا۠
ﱄ
مِنَ
ﱅ
ٱلضَّآلِّينَ
ﱆ
٢٠
ﱇ
Disse: «Ho fatto ciò quando ancora ero uno degli smarriti
1
.
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Tafsir Fathul Majid
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