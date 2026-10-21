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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 192
Ash-Shu'ara
192
26:192
وانه لتنزيل رب العالمين ١٩٢
وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٩٢
وَإِنَّهُۥ
ﲃ
لَتَنزِيلُ
ﲄ
رَبِّ
ﲅ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲆ
١٩٢
ﲇ
In verità esso è
1
davvero ciò che il Signore dei mondi ha rivelato,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.