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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 19
Ash-Shu'ara
19
26:19
وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين ١٩
وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ٱلَّتِى فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ١٩
وَفَعَلۡتَ
ﳕ
فَعۡلَتَكَ
ﳖ
ٱلَّتِي
ﳗ
فَعَلۡتَ
ﳘ
وَأَنتَ
ﳙ
مِنَ
ﳚ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﳛ
١٩
ﳜ
Poi hai commesso l’atto
1
di cui ti macchiasti e fosti un ingrato».
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Tafsir Fathul Majid
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