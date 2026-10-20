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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 145
Ash-Shu'ara
145
26:145
وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ١٤٥
وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٤٥
وَمَآ
ﱳ
أَسۡـَٔلُكُمۡ
ﱴ
عَلَيۡهِ
ﱵ
مِنۡ
ﱶ
أَجۡرٍۖ
ﱷﱸ
إِنۡ
ﱹ
أَجۡرِيَ
ﱺ
إِلَّا
ﱻ
عَلَىٰ
ﱼ
رَبِّ
ﱽ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱾ
١٤٥
ﱿ
Non vi chiedo ricompensa alcuna, ché la mia ricompensa è presso il Signore dei mondi.
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