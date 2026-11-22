Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 13
Ash-Shu'ara
13
26:13
ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون ١٣
وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِى فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَـٰرُونَ ١٣
وَيَضِيقُ
ﲢ
صَدۡرِي
ﲣ
وَلَا
ﲤ
يَنطَلِقُ
ﲥ
لِسَانِي
ﲦ
فَأَرۡسِلۡ
ﲧ
إِلَىٰ
ﲨ
هَٰرُونَ
ﲩ
١٣
ﲪ
È oppresso il mio petto e la mia lingua legata
1
. Manda Aronne piuttosto.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.