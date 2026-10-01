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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 9
Al-Mutaffifin
9
83:9
كتاب مرقوم ٩
كِتَـٰبٌۭ مَّرْقُومٌۭ ٩
كِتَٰبٞ
ﱖ
مَّرۡقُومٞ
ﱗ
٩
ﱘ
È uno scritto vergato.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.