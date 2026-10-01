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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 8
Al-Mutaffifin
8
83:8
وما ادراك ما سجين ٨
وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌۭ ٨
وَمَآ
ﱑ
أَدۡرَىٰكَ
ﱒ
مَا
ﱓ
سِجِّينٞ
ﱔ
٨
ﱕ
e chi mai ti farà comprendere cos’è la Segreta?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.