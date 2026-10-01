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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 6
Al-Mutaffifin
6
83:6
يوم يقوم الناس لرب العالمين ٦
يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٦
يَوۡمَ
ﱄ
يَقُومُ
ﱅ
ٱلنَّاسُ
ﱆ
لِرَبِّ
ﱇ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱈ
٦
ﱉ
il Giorno in cui le genti saranno ritte davanti al Signore dei mondi?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.