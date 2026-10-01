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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 5
Al-Mutaffifin
5
83:5
ليوم عظيم ٥
لِيَوْمٍ عَظِيمٍۢ ٥
لِيَوۡمٍ
ﱁ
عَظِيمٖ
ﱂ
٥
ﱃ
in un Giorno terribile,
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Tafsir Fathul Majid
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