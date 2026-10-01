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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 36
Al-Mutaffifin
36
83:36
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ٣٦
هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ٣٦
هَلۡ
ﱌ
ثُوِّبَ
ﱍ
ٱلۡكُفَّارُ
ﱎ
مَا
ﱏ
كَانُواْ
ﱐ
يَفۡعَلُونَ
ﱑ
٣٦
ﱒ
I miscredenti non sono forse compensati per quello che hanno fatto?
1
«la Segreta»: con questo termine che abbiamo reso «as-sijjin» poiché molti tra i più autorevoli commentatori hanno scritto che esso implica il concetto di «sotterraneo» e di carcere. Secondo altri si tratta del nome proprio della lista che, nell’Infemo, registrerà il nome dei dannati, ipotesi avvalorata dal vers.
2
«le Altezze»: uno dei luoghi del Paradiso.
3
«I ravvicinati»: o «al muqarabbìn» una particolare categoria di angeli o anche i beati.
4
«Tasnim»: il nome di una fonte del Paradiso. Significa lett. sorgente di acqua abbondante.
5
Il Corano descrive l’atteggiamento dei pagani nei contronti dei musulmani: scherno, occhiate ironiche, pesanti ironie, dileggio.
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Tafsir Fathul Majid
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