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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 33
Al-Mutaffifin
33
83:33
وما ارسلوا عليهم حافظين ٣٣
وَمَآ أُرْسِلُوا۟ عَلَيْهِمْ حَـٰفِظِينَ ٣٣
وَمَآ
ﳤ
أُرۡسِلُواْ
ﳥ
عَلَيۡهِمۡ
ﳦ
حَٰفِظِينَ
ﳧ
٣٣
ﳨ
Certo non hanno avuto l’incarico di vegliare su di loro.
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Tafsir Fathul Majid
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