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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 3
Al-Mutaffifin
3
83:3
واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ٣
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ٣
وَإِذَا
ﲯ
كَالُوهُمۡ
ﲰ
أَو
ﲱ
وَّزَنُوهُمۡ
ﲲ
يُخۡسِرُونَ
ﲳ
٣
ﲴ
ma quando sono loro a misurare o a pesare, truffano.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.