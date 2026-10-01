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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 27
Al-Mutaffifin
27
83:27
ومزاجه من تسنيم ٢٧
وَمِزَاجُهُۥ مِن تَسْنِيمٍ ٢٧
وَمِزَاجُهُۥ
ﲿ
مِن
ﳀ
تَسۡنِيمٍ
ﳁ
٢٧
ﳂ
[un nettare] mescolato con Tasnîm
1
,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.