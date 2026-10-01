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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 20
Al-Mutaffifin
20
83:20
كتاب مرقوم ٢٠
كِتَـٰبٌۭ مَّرْقُومٌۭ ٢٠
كِتَٰبٞ
ﲝ
مَّرۡقُومٞ
ﲞ
٢٠
ﲟ
È uno scritto vergato.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.