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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 2
Al-Mutaffifin
2
83:2
الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون ٢
ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٢
ٱلَّذِينَ
ﲨ
إِذَا
ﲩ
ٱكۡتَالُواْ
ﲪ
عَلَى
ﲫ
ٱلنَّاسِ
ﲬ
يَسۡتَوۡفُونَ
ﲭ
٢
ﲮ
che quando comprano esigono colma la misura,
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Tafsir Fathul Majid
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