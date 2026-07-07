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Al-Jinn
7
72:7
وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا ٧
وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا۟ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًۭا ٧
وَأَنَّهُمۡ
ظَنُّواْ
كَمَا
ظَنَنتُمۡ
أَن
لَّن
يَبۡعَثَ
ٱللَّهُ
أَحَدٗا
٧
anch’essi pensavano, come lo pensavate voi, che Allah non avrebbe resuscitato nessuno
1
.
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السعدي Al-Sa'di
{ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا }
أي: فلما أنكروا البعث أقدموا على الشرك والطغيان.