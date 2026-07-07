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Al-Jinn
16
72:16
وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا ١٦
وَأَلَّوِ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَـٰهُم مَّآءً غَدَقًۭا ١٦
وَأَلَّوِ
ٱسۡتَقَٰمُواْ
عَلَى
ٱلطَّرِيقَةِ
لَأَسۡقَيۡنَٰهُم
مَّآءً
غَدَقٗا
١٦
Se si manterranno sulla Retta via, Noi li disseteremo di acqua abbondante
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العربية
Al-Sa'di
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 72:15 a 72:16
Это будет заслуженным возмездием, и Аллах не будет несправедлив к ним.