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Al-Jinn
13
72:13
وانا لما سمعنا الهدى امنا به فمن يومن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا ١٣
وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰٓ ءَامَنَّا بِهِۦ ۖ فَمَن يُؤْمِنۢ بِرَبِّهِۦ فَلَا يَخَافُ بَخْسًۭا وَلَا رَهَقًۭا ١٣
وَأَنَّا
لَمَّا
سَمِعۡنَا
ٱلۡهُدَىٰٓ
ءَامَنَّا
بِهِۦۖ
فَمَن
يُؤۡمِنۢ
بِرَبِّهِۦ
فَلَا
يَخَافُ
بَخۡسٗا
وَلَا
رَهَقٗا
١٣
Quando udimmo la Guida, credemmo; e chi crede nel suo Signore non teme danno né offesa.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعۡنَا ٱلۡهُدَىٰۤ﴾ الْقُرْآن ﴿ءَامَنَّا بِهِۦۖ فَمَن یُؤۡمِنۢ بِرَبِّهِۦ فَلَا یَخَافُ﴾ بِتَقْدِيرِ هُوَ ﴿بَخۡسࣰا﴾ نَقْصًا مِنْ حَسَنَاته ﴿وَلَا رَهَقࣰا ١٣﴾ ظُلْمًا بِالزِّيَادَةِ فِي سَيِّئَاته