Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ahzab
19
33:19
اشحة عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد اشحة على الخير اولايك لم يومنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذالك على الله يسيرا ١٩
أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا۟ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَـٰلَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًۭا ١٩
أَشِحَّةً
عَلَيۡكُمۡۖ
فَإِذَا
جَآءَ
ٱلۡخَوۡفُ
رَأَيۡتَهُمۡ
يَنظُرُونَ
إِلَيۡكَ
تَدُورُ
أَعۡيُنُهُمۡ
كَٱلَّذِي
يُغۡشَىٰ
عَلَيۡهِ
مِنَ
ٱلۡمَوۡتِۖ
فَإِذَا
ذَهَبَ
ٱلۡخَوۡفُ
سَلَقُوكُم
بِأَلۡسِنَةٍ
حِدَادٍ
أَشِحَّةً
عَلَى
ٱلۡخَيۡرِۚ
أُوْلَٰٓئِكَ
لَمۡ
يُؤۡمِنُواْ
فَأَحۡبَطَ
ٱللَّهُ
أَعۡمَٰلَهُمۡۚ
وَكَانَ
ذَٰلِكَ
عَلَى
ٱللَّهِ
يَسِيرٗا
١٩
sono avari verso di voi
1
. Quando li prende il panico, li vedrai guardarti con gli occhi allucinati di chi è svenuto per paura della morte. [Poi], appena passata la paura, vi investono con toni esacerbati, avidi di bottino
2
. Costoro non sono affatto credenti e Allah vanificherà le loro azioni. Ciò è facile per Allah.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
Riflettere
Le riflessioni non rappresentano l'opinione di Quran.com e non dovrebbero essere estrapolate dal contesto
Muhammet Elbir Habiboglu
Seguire
2 anni fa
·
Riferimento
Ayah 33:19
Tabii, Ahzab Suresi 19. ayette geçen 'سلق' (salaka) kelimesini günlük hayattan bir örnekle açıklamaya çalışayım.
Bu ayette kelime, genellikle 'keskin dilleriyle incitmek' veya 'sert ve kaba bir şekilde konuşmak' anlamında kullanılmıştır. Günlük hayattan buna benzer bir örnek şöyle olabilir:
Örnek durum:
Bir ofis ortamında, yeni bir proje üzerinde çalışan bir ekip düşünelim. Ekip üyelerinden biri, Ahmet, projenin gidişatından memnun değil ve end...
Vedi altro
2
1
Muhammet Elbir Habiboglu
Seguire
2 anni fa
·
Riferimento
Ayah 33:19
Rağıb el-İsfahani'nin 'el-Müfredat' kitabında 'شحح' (şuhh) kelimesinin anlamı şu şekilde açıklanmıştır:
الشُّحُّ: بُخْلٌ مَعَ حِرْصٍ، وهو أَبْلَغُ مِنَ البُخْلِ
Bu açıklamayı Türkçeye çevirelim:
'Şuhh: Hırs ile birlikte olan cimrilik demektir. Bu, sadece cimrilikten (buhl) daha kapsamlı ve şiddetli bir anlam taşır.'
Rağıb el-İsfahani'nin bu tanımına göre 'şuhh' kelimesinin özellikleri şunlardır:
1. Sadece cimrilik değil, aynı zamanda hırs iç...
Vedi altro
1
1
Esplora la community di Reflection
Precedente Sì
Avanti Sì