Hackathon di Quran.com

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Hackathon sul Corano (Provision Capital)

Un hackathon globale incentrato sulla creazione di strumenti innovativi, applicazioni di intelligenza artificiale e piattaforme basate sul Corano.

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