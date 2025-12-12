Hackathon di Quran.com

Esterno
Hackathon sul Corano (Provision Capital)
Un hackathon globale incentrato sulla creazione di strumenti innovativi, applicazioni di intelligenza artificiale e piattaforme basate sul Corano.Visualizza l'hackathon
Esplora gli hackathon dedicati alla creazione di strumenti, esperienze e ricerche sul Corano.
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Nel tempo, verranno aggiunti altri hackathon, comprese iniziative promosse dalla comunità e da Quran.com.
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Giovani di Al Sharq
📅12-13 dicembre 2025
📍Hotel Pullman Istanbul
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