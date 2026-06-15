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Hud
47
11:47
قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين ٤٧
قَالَ رَبِّ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِۦ عِلْمٌۭ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِى وَتَرْحَمْنِىٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٤٧
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Disse: «Mi rifugio in Te, o Signore, dal chiederti cose sulle quali non ho scienza. Se Tu non mi perdoni e non mi usi misericordia, sarò tra i perdenti».
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Al-Sa'di
Нух горько пожалел о содеянном и сказал: «Господи! Удержи меня от молитв, в которых я прошу то, чего не ведаю. Прости меня и помилуй, и если Ты не сделаешь этого, то я окажусь в числе тех, кто окажется в убытке. Воистину, избежать великого убытка можно только благодаря прощению и милости». Это свидетельствует о том, что Нух не знал, что ему было запрещено просить Аллаха о спасении для своего неверующего сына. Всевышний сказал ему: «Воздвигни ковчег у Нас на Глазах и по откровению Нашему, и не проси Меня за тех, которые были несправедливы. Воистину, они будут потоплены» (11:37); «Погрузи на него от каждого вида по паре и свою семью» (11:40). Совместив оба повеления, он решил, что его сын относится к членам его семьи. Однако впоследствии ему стало ясно, что его сын относился к неверующим, заступаться за которых было запрещено.