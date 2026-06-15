Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Hud
39
11:39
فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ٣٩
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌۭ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌۭ مُّقِيمٌ ٣٩
ﱖ
ﱗ
ﱘ
ﱙ
ﱚ
ﱛ
ﱜ
ﱝ
ﱞ
ﱟ
ﱠ
E ben presto saprete su chi si abbatterà un castigo ignominioso, su chi verrà castigo perenne».
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَسَوۡفَ تَعۡلَمُونَ مَن﴾ مَوْصُولَة مَفْعُول الْعِلْم ﴿یَأۡتِیهِ عَذَابࣱ یُخۡزِیهِ وَیَحِلُّ﴾ ينزل ﴿عَلَیۡهِ عَذَابࣱ مُّقِیمٌ ٣٩﴾