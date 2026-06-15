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Hud
30
11:30
ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ٣٠
وَيَـٰقَوْمِ مَن يَنصُرُنِى مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٣٠
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O popol mio, chi mi verrà in soccorso contro Allah, se li scacciassi? Non rifletterete dunque?
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Qiraat
Hadith
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
ويا قوم من ينصرني من الله ) من يمنعني من عذاب الله ،
( إن طردتهم أفلا تذكرون )
تتعظون .