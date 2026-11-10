Всевышний поведал о том, что самым несправедливым человеком является тот, кто приписывает Аллаху ложь. Это относится ко всем, кто приписывает Аллаху сотоварищей или другие качества, которые не соответствуют Его величию, кто говорит от имени Аллаха то, чего Он не говорил, кто самостоятельно провозглашает себя пророком или возводит на Аллаха навет иным образом. Такие люди являются самыми великими беззаконниками, и они непременно предстанут перед своим Господом, чтобы получить воздаяние за свое беззаконие. И когда Всевышний Аллах приговорит их к суровому наказанию, свидетели подтвердят, что в мирской жизни эти нечестивцы измышляли ложь от имени Аллаха, и скажут: «Это они оболгали своего Господа! Да будут они прокляты!» Это проклятие будет вечным, потому что несправедливость была неотъемлемым качеством этих грешников и потому что они не заслуживают облегчения. Они сами сбились с пути Аллаха, на который призывали Божьи посланники, и сбивали с этого пути окружающих, благодаря чему они превратились в предводителей, которые зовут людей в Адский Огонь. Они стремились исказить и очернить прямой путь для того, чтобы люди сочли его неправильным. Они приукрашивали ложь и чернили истину. Да осрамит их Аллах! Они даже не веровали в Последнюю жизнь.