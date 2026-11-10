Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Hud Ayah 18
Hud
18
11:18
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولايك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هاولاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين ١٨
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَـٰدُ هَـٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٨
وَمَنۡ
ﲴ
أَظۡلَمُ
ﲵ
مِمَّنِ
ﲶ
ٱفۡتَرَىٰ
ﲷ
عَلَى
ﲸ
ٱللَّهِ
ﲹ
كَذِبًاۚ
ﲺﲻ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲼ
يُعۡرَضُونَ
ﲽ
عَلَىٰ
ﲾ
رَبِّهِمۡ
ﲿ
وَيَقُولُ
ﳀ
ٱلۡأَشۡهَٰدُ
ﳁ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﳂ
ٱلَّذِينَ
ﳃ
كَذَبُواْ
ﳄ
عَلَىٰ
ﳅ
رَبِّهِمۡۚ
ﳆﳇ
أَلَا
ﳈ
لَعۡنَةُ
ﳉ
ٱللَّهِ
ﳊ
عَلَى
ﳋ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﳌ
١٨
ﳍ
Chi è più ingiusto di colui che inventa una menzogna contro Allah? Essi saranno condotti al loro Signore e i testimoni diranno: «Ecco quelli che hanno mentito contro il loro Signore». Cada sugli ingiusti la maledizione di Allah,
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.