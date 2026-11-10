﴿أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَیِّنَةࣲ﴾ بَيَان ﴿مِّن رَّبِّهِۦ﴾ وَهُوَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ الْمُؤْمِنُونَ وَهِيَ الْقُرْآن ﴿وَیَتۡلُوهُ﴾ يَتْبَعهُ ﴿شَاهِدࣱ﴾ لَهُ بِصِدْقِهِ ﴿مِّنۡهُ﴾ أَيْ مِنْ اللَّه وَهُوَ جِبْرِيل ﴿وَمِن قَبۡلِهِۦ﴾ الْقُرْآن ﴿كِتَـٰبُ مُوسَىٰۤ﴾ التَّوْرَاة شَاهِد لَهُ أَيْضًا ﴿إِمَامࣰا وَرَحۡمَةًۚ﴾ حَال كَمَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ لَا ﴿أُو۟لَـٰۤىِٕكَ﴾ أَيْ مَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَة ﴿یُؤۡمِنُونَ بِهِۦۚ﴾ أَيْ بِالْقُرْآنِ فَلَهُمْ الْجَنَّة ﴿وَمَن یَكۡفُرۡ بِهِۦ مِنَ ٱلۡأَحۡزَابِ﴾ جَمِيع الْكُفَّار ﴿فَٱلنَّارُ مَوۡعِدُهُۥۚ فَلَا تَكُ فِی مِرۡیَةࣲ﴾ شَكّ ﴿مِّنۡهُۚ﴾ مِنْ الْقُرْآن ﴿إِنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَـٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ﴾ أَيْ أَهْل مَكَّة ﴿لَا یُؤۡمِنُونَ ١٧﴾