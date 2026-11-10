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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Hud Ayah 13
Hud
13
11:13
ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ١٣
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِعَشْرِ سُوَرٍۢ مِّثْلِهِۦ مُفْتَرَيَـٰتٍۢ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ١٣
أَمۡ
ﱁ
يَقُولُونَ
ﱂ
ٱفۡتَرَىٰهُۖ
ﱃﱄ
قُلۡ
ﱅ
فَأۡتُواْ
ﱆ
بِعَشۡرِ
ﱇ
سُوَرٖ
ﱈ
مِّثۡلِهِۦ
ﱉ
مُفۡتَرَيَٰتٖ
ﱊ
وَٱدۡعُواْ
ﱋ
مَنِ
ﱌ
ٱسۡتَطَعۡتُم
ﱍ
مِّن
ﱎ
دُونِ
ﱏ
ٱللَّهِ
ﱐ
إِن
ﱑ
كُنتُمۡ
ﱒ
صَٰدِقِينَ
ﱓ
١٣
ﱔ
Oppure diranno: «Lo ha inventato». Di’: «Portatemi dieci sure inventate [da voi] simili a questa: e chiamate chi potete, all’infuori di Allah, se siete sinceri»
1
.
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Tafsir Fathul Majid
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