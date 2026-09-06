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Tafsir: Hud 11:122
Hud
122
11:122
وانتظروا انا منتظرون ١٢٢
وَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ١٢٢
وَٱنتَظِرُوٓاْ
ﱼ
إِنَّا
ﱽ
مُنتَظِرُونَ
ﱾ
١٢٢
ﱿ
E aspettate, ché anche noi aspetteremo!».
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Bayan ul Quran
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 11:122 a 11:123
آیت 122 وَانْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ کہ اللہ کی طرف سے آخری فیصلہ کیا آتا ہے۔