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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Hud Ayah 12
Hud
12
11:12
فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضايق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل ١٢
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهِۦ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَآءَ مَعَهُۥ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌۭ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ وَكِيلٌ ١٢
فَلَعَلَّكَ
ﲳ
تَارِكُۢ
ﲴ
بَعۡضَ
ﲵ
مَا
ﲶ
يُوحَىٰٓ
ﲷ
إِلَيۡكَ
ﲸ
وَضَآئِقُۢ
ﲹ
بِهِۦ
ﲺ
صَدۡرُكَ
ﲻ
أَن
ﲼ
يَقُولُواْ
ﲽ
لَوۡلَآ
ﲾ
أُنزِلَ
ﲿ
عَلَيۡهِ
ﳀ
كَنزٌ
ﳁ
أَوۡ
ﳂ
جَآءَ
ﳃ
مَعَهُۥ
ﳄ
مَلَكٌۚ
ﳅﳆ
إِنَّمَآ
ﳇ
أَنتَ
ﳈ
نَذِيرٞۚ
ﳉﳊ
وَٱللَّهُ
ﳋ
عَلَىٰ
ﳌ
كُلِّ
ﳍ
شَيۡءٖ
ﳎ
وَكِيلٌ
ﳏ
١٢
ﳐ
Forse vorresti tralasciare una parte di ciò che ti è stato rivelato e forse il tuo petto è angustiato da quello che dicono: «Perché non è stato fatto scendere un tesoro su di lui, o perché non è accompagnato da un angelo?». In verità, tu sei solo un ammonitore. Allah è il garante di tutto.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.