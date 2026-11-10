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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Hud Ayah 1
Hud
1
11:1
الر كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ١
الٓر ۚ كِتَـٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَـٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ١
الٓرۚ
ﲄﲅ
كِتَٰبٌ
ﲆ
أُحۡكِمَتۡ
ﲇ
ءَايَٰتُهُۥ
ﲈ
ثُمَّ
ﲉ
فُصِّلَتۡ
ﲊ
مِن
ﲋ
لَّدُنۡ
ﲌ
حَكِيمٍ
ﲍ
خَبِيرٍ
ﲎ
١
ﲏ
Alif, Lâm, Râ
1
. [Ecco un] Libro i cui segni sono stati confermati e quindi esplicati da un Saggio ben informato.
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