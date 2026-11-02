Traduzioni
Esplora le traduzioni del Corano per lingua e traduttore.
Afar1 traduzioni
Albanian2 traduzioni
Amazigh1 traduzioni
Amharic2 traduzioni
Arabic1 traduzioni
Asante1 traduzioni
Assamese1 traduzioni
Azeri2 traduzioni
Bambara2 traduzioni
Bengali4 traduzioni
Bosnian3 traduzioni
Bulgarian1 traduzioni
Central khmer2 traduzioni
Chechen1 traduzioni
Chinese3 traduzioni
Croatian1 traduzioni
Czech1 traduzioni
Dari1 traduzioni
Divehi2 traduzioni
Dutch3 traduzioni
English9 traduzioni
M.A.S. Abdel HaleemAbdul HaleemDr. Mustafa KhattabDr. Mustafa KhattabT. UsmaniMufti Taqi UsmaniA. Maududi (Tafhim commentary)Sayyid Abul Ala MaududiM. PickthallMohammed Marmaduke William PickthallA. Yusuf AliAbdullah Yusuf AliSaheeh InternationalSaheeh InternationalTranslation provided by IslamHouse.comAl-Hilali & KhanMuhammad Taqi-ud-Din al-Hilali & Muhammad Muhsin KhanTranslation provided by IslamHouse.comTransliterationTransliteration
Filipino1 traduzioni
Finnish1 traduzioni
French3 traduzioni
Fulah1 traduzioni
Ganda1 traduzioni
German2 traduzioni
Gujarati1 traduzioni
Hausa1 traduzioni
Hebrew1 traduzioni
Hindi1 traduzioni
Indonesian3 traduzioni
Italian1 traduzioni
Japanese2 traduzioni
Kannada2 traduzioni
Kazakh2 traduzioni
Kinyarwanda1 traduzioni
Korean2 traduzioni
Kurdish2 traduzioni
Kyrgyz, kirghiz1 traduzioni
Lingala1 traduzioni
Lithuanian1 traduzioni
Macedonian1 traduzioni
Malay1 traduzioni
Malayalam3 traduzioni
Maranao1 traduzioni
Marathi1 traduzioni
Moore1 traduzioni
Nepali1 traduzioni
Norwegian1 traduzioni
Oromo1 traduzioni
Pashto2 traduzioni
Persian2 traduzioni
Polish1 traduzioni
Portuguese2 traduzioni
Punjabi1 traduzioni
Romanian3 traduzioni
Rundi1 traduzioni
Russian3 traduzioni
Serbian1 traduzioni
Sindhi1 traduzioni
Sinhala, sinhalese1 traduzioni
Somali2 traduzioni
Spanish3 traduzioni
Swahili2 traduzioni
Swedish1 traduzioni
Tagalog1 traduzioni
Tajik3 traduzioni
Tamil3 traduzioni
Tatar1 traduzioni
Telugu1 traduzioni
Thai2 traduzioni
Turkish5 traduzioni
Uighur, uyghur1 traduzioni
Ukrainian1 traduzioni
Urdu8 traduzioni
Fatah Muhammad JalandhariFatah Muhammad JalandhariMaulana Muhammad JunagarhiMaulana Muhammad JunagarhiTranslation provided by IslamHouse.comFi Zilal al-Qur'anSayyid Ibrahim QutbShaykh al-Hind Mahmud al-Hasan (with Tafsir E Usmani)Shaykh al-Hind Mahmud al-HasanBayan-ul-Quran (Dr. Israr Ahmad)Dr. Israr AhmadTafheem e Qur'an - Syed Abul A'la MaududiSayyid Abul Ala MaududiAbul Ala Maududi (Roman Urdu)Abul Ala MaududiMaulana Wahiduddin KhanMaulana Wahiduddin Khan
Uzbek4 traduzioni
Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (Latin)Muhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comAlauddin MansourAlauddin MansourTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad Sodik Muhammad YusufMuhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com