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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 98
Yusuf
98
12:98
قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم ٩٨
قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٩٨
قَالَ
ﱠ
سَوۡفَ
ﱡ
أَسۡتَغۡفِرُ
ﱢ
لَكُمۡ
ﱣ
رَبِّيٓۖ
ﱤﱥ
إِنَّهُۥ
ﱦ
هُوَ
ﱧ
ٱلۡغَفُورُ
ﱨ
ٱلرَّحِيمُ
ﱩ
٩٨
ﱪ
Rispose: «Implorerò per voi il perdono del mio Signore. Egli è il Perdonatore, il Misericordioso».
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