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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 110
Yusuf
110
12:110
حتى اذا استياس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين ١١٠
حَتَّىٰٓ إِذَا ٱسْتَيْـَٔسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا۟ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّىَ مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١١٠
حَتَّىٰٓ
ﲥ
إِذَا
ﲦ
ٱسۡتَيۡـَٔسَ
ﲧ
ٱلرُّسُلُ
ﲨ
وَظَنُّوٓاْ
ﲩ
أَنَّهُمۡ
ﲪ
قَدۡ
ﲫ
كُذِبُواْ
ﲬ
جَآءَهُمۡ
ﲭ
نَصۡرُنَا
ﲮ
فَنُجِّيَ
ﲯ
مَن
ﲰ
نَّشَآءُۖ
ﲱﲲ
وَلَا
ﲳ
يُرَدُّ
ﲴ
بَأۡسُنَا
ﲵ
عَنِ
ﲶ
ٱلۡقَوۡمِ
ﲷ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﲸ
١١٠
ﲹ
Quando poi i messaggeri stavano per perdere la speranza, ritenendo che sarebbero passati per bugiardi, ecco che giunse il Nostro soccorso. Abbiamo salvato quelli che abbiamo voluto, ché la Nostra severità non sarà allontanata dagli empi.
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